57 kişi ölmüştü kan donduran olay ortaya çıktı! Kesilen kafalarla top oynamışlar
Brezilya'da bir cezaevinde çeteler arasından yaşanan dehşet veren kavgada 57 kişi katledilmişti. Korkunç olayla ilgili her satırı kan donduran bir olay gün yüzüne çıktı. Yeni ortaya çıkan görüntüler insanın tüylerini diken diken eden cinsten.
Güney Amerika'da cezaevi isyan ve çeteler arası kavgalarıyla bilinen Brezilya'da, geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzeyindeki Altamira bulunan cezaevindeki çeteler arasındaki çatışmalarda en az 57 mahkum katledildiği dünya basınına yansımıştı. İki çetenin karşı karşıya geldiği olayda tüyler ürperten görüntülere ulaşıldı.
57 mahkum öldü, 16'sının başı kesildi!
Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira hapishanesinde, iki çete arasında çıkan kavga sonucu ölen mahkumların sayısının 57'ye yükseldi. Ülkedeki hapishanelerden sorumlu Jarbas Vasconcelos, iki çete arasında başlayan kavga nedeniyle 57 mahkumun öldüğü, 16'sının başlarının kesildiği açıklandı.
Başları kesilen mahkumlara dair dair kan donduran görüntülere de ulaşıldı. Videoda diğer çete üyelerinin 'maç' yaptıkları ve kesilen kafaları da 'futbol topu' olarak kullandığı görülüyor.
Olaylar sırasında mahkumların hapishanenin bir kısmını ateşe vermesi nedeniyle güvenlik güçlerinin içeri giremediğini söyleyen Vasconcelos, "İki grup arasındaki hesaplaşmaydı, cezaevi sistemini protesto ya da isyan amacı taşımıyordu." diye konuştu.