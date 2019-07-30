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Denizlispor, Radoslaw Murawski'yi kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı
Denizlispor, Radoslaw Murawski'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Palermo forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'yi transfer etti

Denizlispor'un yeni transferini Başkan Ali Çetin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu. Palermo forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'yi kente gelerek sözleşme öncesinde yeşil-siyahlı ekibin bu yıl maçlarını oynayacağı Atatürk Stadını gezdi. 

Profesyonel oyuncunun birkaç gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. 

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