Fenerbahçe transferde 4 bombayı patlatacak! İşte listedeki 8 isim
Ali Koç daha önce 4 futbolcu transfer edeceklerini açıklamıştı. Transfer bombalarını patlatmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin listesinde 8 futbolcu var. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki isimler...
Napoli'ye 16 milyon Euro'ya giden Eljif Elmas'tan gelen parayı dikkatli kullanmakta kararlı olan Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına devam ediyor. Ali Koç'un daha önce 2 stoper bir 6 numara ve bir kanat forvet transfer yapacağını açıklamasının ardından gözler, listedeki isimlere çevrildi.
Choupo Moting ile temasa geçildi: PSG'de kadroda düşünülmeyen Kamerunlu forvet Choupo Moting ile temasa geçen sarı-lacivertlilerin, olumlu dönüş sonrası harekete geçtiği öğrenildi. Fransız kulübünün elden çıkarmak istediği 30 yaşındaki oyuncunun da Paris'ten ayrılmak istemesi işleri kolaylaştırırken, bonservis ödemeden transferin bitebileceği kaydedildi.
İki bölgede oynayabiliyor: Listedeki bir diğer oyuncu ise Leipzig'de forma giyen Stefan Ilsanker… 30 yaşındaki Avusturalyalı defansif orta sahanın, stoper olarak da oynaması Fenerbahçe teknik heyeti tarafından tercih edilmesine neden oldu.
Aleksandar Kolarov (sol bek - stoper): Sırp yıldız F.Bahçe ile anlaştı. Roma ise 3 milyon Euro'da diretiyor.