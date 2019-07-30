Canan Kaftancıoğlu'ndan partisine eleştiri Geçmişteki twitleri için açıklama yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçmişte atttığı ve kamuoyunda sıkça tartışmalara neden olan twitleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, 'CHP içinde, partinin değerlerine onların sahip olduğunu iddia ediyorlar' dediği anlayışı da eleştirmeden geçmedi.

Kaftancıoğlu “Düşünceleri nedeniyle, hiç kimsenin tutuklanmaması gerektiğini hep söylüyorum. Benim yargılandığım twitler biri, Figen Yüksekdağ'ın sabahın bir köründe zorbaca gözaltına alınmasına yönelik attığım bir tweet. Yüksekdağ’ın sesi hâlâ kulaklarımda. ‘Sabah hazır değilim. Bir dakika hazırlanayım’ demesine rağmen kapısının nasıl zorlandığını hatırlıyorsunuz. Buna karşı, ‘Bu mudur anayasal süreç?’ demişim. Yine diyorum” dedi.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Zaman zaman CHP’den ayrı bir noktaya düştüğünüzü düşünüyor musunuz?

'Şöyle, CHP'nin geçmişten bugüne yürüttüğü siyasete, parti programına ve genel başkanın söylediklerine bakınca, bu şekilde değerlendirdiğimizde, benim gündeme getirdiğim konular, CHP içinde çok da kırılma yaratacak konular değil.

Benim Selahattin Demirtaş ile ortaya çıkan fotoğraflarımı çarşaf çarşaf yayımladılar. Bu fotoğraf CHP’nin kurumsal kimliğiyle çelişmiyor. Çünkü Demirtaş tutuklandığında CHP’nin tepkisi var. Demirtaş bir partinin genel başkanı, bu kişiyle fotoğraf vermek kadar normal bir şey yoktur.

Bu fotoğraf, CHP'den aykırı bir tutum sergilemek değil. Sakine Cansız'ın söylediği bir cümleyi yıllar önce yazmış olabilirim. Benim, Cansız’ın kim olduğundan bağımsız olarak Avrupa’nın göbeğinde katledilmiş olmasını kınamış veya doğru bulmamış olmam CHP'nin siyasetiyle çok çelişen çatışan bir durum değil.

CHP içindeki 'ulusalcılara' eleştiri

Ama şu var. Parti içinde, ne yazık ki kendileri öyle tanımladıkları için ben kavram olarak bunu da çok doğru bulmuyorum tırnak içinde söyleyeyim, “ulusalcı” olarak nitelendiren kişiler, gruplar, yapılar CHP'nin geçmişten bugüne sanki partinin değerlerine onların sahip olduğunu iddia edenler, sadece bunu üzerinden siyaset kurgulamak isteyen bir anlayış var.

Bu kişi, oluşum ve yapılarla anlaşamadım. Bu genel parti çizgisinden ya da genel başkandan ayrı düştüğüm anlamına gelmiyor.

CHP’de bir gece operasyonuyla kadınların başkanlık adaylarından çektirildiğini biliyoruz. CHP’de kadın olarak siyaset yapmak zor değil mi?

Bir kere Türkiye'de CHP’yi dışarıda bırakalım bir erkek egemen siyaset bakış var. Bu erkek egemen siyaset bakışı, toplumun genelinin kanıksadığı gibi kadınlar da kanıksamış durumda. Bu durum kota dahi olsa kadınları siyasette geri planda bırakıyor. CHP de bundan nasibini alıyor. Kadınlar siyasette var olabilmek için erkekten medet umar hale gelmişler. Bir yere gelmek için erkekle iş birliği yapmak durumunda kalıyorlar. Bu bütün partilerde var. Ben baştan beri bunu reddediyorum.

Kadınlara pozitif ayrımcılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama öncelikli olarak siyasette kadınlarında bir yere gelebilmesi için kadın mücadelesini buralarda da büyütmeleri gerektiğini düşünüyorum. Her partide kadınların siyasette olmamasının faturası da yine kadınlara kesiliyor. Ben topyekûn bunlarla mücadele ediyorum.

Ben bugüne kadar bir kadın olarak, şu ana kadar hiç kimseden bir şey talep etmedim. Mücadele ederek kadınların da aynı erkekler gibi çok daha iyi bir yere geleceklerine inanıyorum. Ama tabii ki bir anda olacak bir şey değil. Parti içinde kadın örgütlerinin daha da güçlenmesi mücadele etmesi doğru şekilde örgütlenmesi bunların üstesinden gelmesinin yolunu açacaktır. Tabii, 10 yıllık 20 yıllık süreçlerdir. Kadınların mutlaka başaracağını düşünüyorum. Emek ve umutla olacak