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MHP'li Arkaz'dan Tunç Soyer'e 'sanki Sivas’ta yaşıyor gibiyiz' tepkisi

İhlas Haber Ajansı
MHP'li Arkaz'dan Tunç Soyer'e 'sanki Sivas’ta yaşıyor gibiyiz' tepkisi

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i eleştirmek isterken söylediği, “Sanki Sivas’ta yaşıyor gibiyiz” sözlerine MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, memleketi Sivas’a söylenen küçümseyici söylemlere tepki gösterdi.

Sivas’ın kültürüne, tarihine, önemine ilişkin konuşan Arkaz, Sivas'ın Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde belirtildiği gibi Sivas zamanın en önemli eyaletlerinden biri olduğunu söyledi.

"Sivas’ın havası sert insanının yüreği merttir" ifadelerine yer veren Arkaz, Kurtuluş Savaşı öncesinde Tam bağımsızlığın kararlığını ortaya koyan ‘Ya istiklal ya ölüm’ün Sivas’ta söylendiğine dikkat çekti. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in söylemlerinin Sivas’a ve Sivaslılara hakaret olduğunu aktaran Arkaz, şunları kaydetti: 

Sivas’a dil uzatanlar karşısında ilk beni bulacaktır

“Sadece Sivas’ta değil, nüfusu dünyaya yayılmış milyonlarca Sivaslı hemşehrim, gibi değil Sivas’ta yaşıyor! Sivas’ta yaşamaktan da gurur duyarlar. Memleketim demekten büyük onur ve gurur duyduğum Sivas’a dil uzatanlar karşısında ilk beni bulacaktır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Milli Mücadele'nin başlatıldığı Selçuklu’ya başkentlik, Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yaptığı en önemli ilimiz olan Sivas hoşgörü ve barış şehridir. Aşık Veysel'in, Pir Sultan Abdal'ın, Aşık Ruhsati'nin memleketidir. Adeta Sivas’a kurulan bir komplo olan ve geçmişte yaşananlar Sivas’ın hoşgörüsüne haksızlıktır. Sivas’ta her mezhepten insan kardeşçe yaşamaktadır. Bu imajı kimse bozamayacaktır. Sivas, acısını yaşamış, yaralarını kendisi sarmış bir şehirdir. Yeni yaraların açılmasına kimsenin tahammülü yoktur. Sivas’ı bahis edenler, artık bir kere değil iki kere düşünmelidir. Sivas hoşgörü ve kardeşlik şehridir, Anadolu’nun incisidir.” 

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