İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Kadifekale'de üretici pazarı açıyor

Civar bölgelerden gelecek küçük üreticilere lojistik destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlinin pazara kolay ulaşabilmesi için de Konak Bahribaba otobüs durağından Kadifekale’ye giden 33 numaralı hattın 15 dakikada bir hareket edeceğini duyurdu. İzmirliler'i kentin en önemli değerlerinden Kadifekale ile yeniden buluşturacak üretici pazarı, çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlere de ev sahipliği yapacak.