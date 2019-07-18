İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Kadifekale'de üretici pazarı açıyor
Seçim çalışmaları sırasında her ilçede üretici pazarı açmayı hedeflediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu konudaki ilk adımı Kadifekale'de atıyor. Her cumartesi Kadifekale surları içinde kurulacak Pagos Üretici Pazarı 20 Temmuz'da açılıyor.
Yerel seçimler öncesi üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturacak üretici pazarlarını kent genelinde yaygınlaştıracaklarını söyleyen Tunç Soyer ilk adımı Kadıfakele’de atıyor.
Kadifekale'nin tarihi surları içinde 20 Temmuz'dan itibaren her cumartesi kurulacak Pagos Üretici Pazarı, Kadifekale'yi de yeniden kentin cazibe merkezlerinden biri yapacak.
Kadifekale'den 90 kadın üretici, İzmir genelinden 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın kooperatifinin bulunacağı pazarda meyve sebzeden peynir, bal ve zeytinyağı gibi ürünlere, tandır ekmeğinden midyeye, el işi ürünlerden dokuma halılara kadar çok zengin bir ürün çeşitliliği olacak.
Civar bölgelerden gelecek küçük üreticilere lojistik destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlinin pazara kolay ulaşabilmesi için de Konak Bahribaba otobüs durağından Kadifekale’ye giden 33 numaralı hattın 15 dakikada bir hareket edeceğini duyurdu. İzmirliler'i kentin en önemli değerlerinden Kadifekale ile yeniden buluşturacak üretici pazarı, çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlere de ev sahipliği yapacak.