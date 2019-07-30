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Manisalı kaynak ustası jeneratörü arızalanınca bakın ne yaptı!

Demirören Haber Ajansı
Manisalı kaynak ustası jeneratörü arızalanınca bakın ne yaptı!

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, demir doğrama ve kaynak ustası Turgay Bulut (39), jeneratörü arızalanınca 12 bin lira verip, yenisini almak yerine eski minibüsün motorunu kullanarak, 5 bin liraya jeneratör üretti. 20 kilowatt elektrik sağlayan jeneratörü ile Bulut, bağlarda rahatça kaynak yapabildiğini söyledi.

Dindarlı Mahallesi'ndeki üzüm bağlarına örtü telleri yapan, demir doğrama ve kaynak ustası Turgay Bulut'un bir süre önce dışarıdaki işlere gittiğinde kullandığı jeneratörü bozuldu. 10 kilowatt gücünde yeni jeneratörün 10 ile 12 bin lira arasında değişen fiyatlara satıldığını öğrenen Bulut, kendi jeneratörünü yapmaya karar verdi.

Eski minibüs satın aldı
Bunun için ilk olarak motorunu kullanmak üzere eski minibüs satın alan Bulut, daha sonra jeneratör için gerekli kumanda panosu, egzoz ve susturucu gibi malzemeleri temin etti. Turgay Bulut, bu malzemeleri kullanarak, yaptığı 20 kilowatt elektrik üretebilen jeneratöre 1.5x2 boyutlarındaki römorku şasi olarak kullanıp, monte etti. Bulut, jeneratörü monte ettiği römorkun üzerine kaynak yaparken kullanmak üzere bir kat daha ekletti.

4 evin aydınlatma ihtiyacını sağlıyor
Yaptığı jeneratör ile rahata kavuştuğunu belirten Turgay Bulut, "5 bin lira harcayarak, 4 evin aydınlatma ihtiyacını sağlayabilecek jeneratöre kavuştum. Yaptığım jeneratör ile şimdi bağlara gidip, sorunsuz şekilde kaynağımı yapabiliyorum. Ayrıca jeneratörüm su pompalarını da çalıştırabiliyor" dedi.

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