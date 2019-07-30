Yardım için ırmağa koştular gördükleriyle şaşkına döndüler

Silifke ilçesinden geçen Göksu Irmağına bir domuzun düştüğünü gören bir kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine haber verdi. İtfaiye ekipleri ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi olay yerine geldi. Dalgıçları ve ekipleri gören vatandaşlar, bir kişinin suya düştüğünü düşünerek yardım için ırmak kenarına koştular.