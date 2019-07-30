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Rusya'da orman yangınları nedeniyle 5 bölgede acil durum ilan edildi

Anadolu Ajansı
Rusya'da orman yangınları nedeniyle 5 bölgede acil durum ilan edildi

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitriy Kobılkin, Sibirya bölgesinde geçen hafta başlayan orman yangınları nedeniyle 5 bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitriy Kobılkin, İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde geçen hafta başlayan orman yangınlarıyla ilgili Başbakan Dmitriy Medvedev'e bilgi verdi.

Devam eden orman yangınları nedeniyle bölgedeki durumun elverişsiz olduğunu kaydeden Kobılkin, "Rusya'nın 5 bölgesinde acil durum ilan edildi. İrkutsk, Krasnoyarsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerindeki durum daha zor. Orman yangınlarının alanı 2 milyon 700 bin hektar. Bu, geçen sene yanan alana göre yüzde 12 fazla." dedi.

Kobılkin, orman yangınlarında yaralıların olmadığını kaydetti.

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