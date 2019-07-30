Rus mankeni öldürüp bavula tıktılar! Ailesi ulaşamayınca ortaya çıktı
RUSYA 'da 24 yaşındaki makyaj ve güzellik blogger'ı Ekaterina K.'nın feci şekilde öldürülmesi ülkeyi sarstı. Aynı zamanda mankenlikte yapan genç kadının cesedi evinde bavula konmuş halde bulundu.
Sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile çok kısa sürede popüler bir figür haline gelen 24 yaşındaki manken evinde ölü bulundu. Genç mankene ailesi günlerdir ulaşamıyordu.
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Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan ve tıp eğitiminin yanı sıra mankenlik de yapan Ekaterina K’ya günlerdir ulaşamayan ailesi ev sahibi ile dün iletişime geçti.
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Kızlarının sağlık durumundan endişe eden aile ev sahibine, “Eve girip bakar mısınız” talimatı verdikten birkaç saat sonra hiç beklemedikleri bir yanıt aldı.
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Kızlarının cansız bedeni evdeki bir bavulun içindeydi…
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