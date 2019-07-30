Oğuz Haksever kimdir aslen nereli NTV'deki Erdoğan Yassıada gafı neydi?

Deneyimli haber spikeri Oğuz Haksever hakkında ortaya atılan iddialar doğru çıktı. Haksever, 20 yıla yakın görev yaptığı NTV'den ayrıldığını veda mesajıyla duyurdu. Oğuz Haksever Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili Yassıada gafıyla olay olmuştu.

62 yaşındaki tecrübeli isim Oğuz Haksever'in Yassıada gafının ardından istifa edeceği söylenmiş ancak Haksever görevine devam etmişti. Söylentiler, gündemi günlerce meşgul eden gafın unutulmasının ardından doğru çıktı. Oğuz Haksever, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Oğuz Haksever Yassıada için ne demişti?:

Haksever, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, büyük bir gafa imza atmıştı. Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan deneyimli sunucunun "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…" dediği duyulmuştu.

Oğuz Haksever kimdir aslen nereli?



Başarılı spiker, 20 Mart 1957 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Ankara, Çankaya Lisesinden 1974 yılında mezun oldu. 1974-1979 yılları arasında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin (Gazi Üniversitesi) İşletme Fakültesi'nde eğitim gördü. Mezun olunca Amerika'da Texas A&M Üniversitesi'nde İngiliz Dili Enstitüsü'ne gitti.

1979 yılında mezun olduktan sonra açılan sınavları kazanarak TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda muhabirliğe başlayan Oğuz Haksever, Irak'taki Körfez Savaşı'nı ve Yugoslavya İç Savaşı'nı izleyenlere sundu. 1991 yılından sonra; sırasıyla Show Tv, Kanal 6 ve ATV haber merkezlerinde muhabir, editör ve sunucu olarak çalıştı. Bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı.

1991 yılından sonra; sırasıyla Show Tv, Kanal 6 ve ATV haber merkezlerinde muhabir, editör ve sunucu olarak çalıştı. Bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı. 2000 yılında çalışmaya başladığı NTV'de Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Bu süre içinde çeşitli tartışma programlarını ve özel yayınları hazırlayıp sundu. İçeriğinde 'O' an başlığı altında haber fotoğraflarını yorumladığı "Ve İnsan" programını 2003-2010 yılları arasında hazırlayıp ekrana getirdi. 'O' an adıyla iki kitabı bulunuyor.

Haksever, NTV'de hafta içi editör ve anchor olarak çalıştı. Ayrıca "Son Söz" adlı tartışma programının moderatörlüğünü yaptı. "Gerçek Orada Bir Yerde" adlı 13 bölümlük bilim-kültür programının moderatörlüğünü de üstlendi. NTV Radyo ve Kral FM'de de Gazeteci Mehmet Barlas'la birlikte "Makam Farkı " adlı müzik programını hazırlayıp sundu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer aldı, atölye çalışmaları yürüttü, seminerler, konferanslar verdi.

30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle NTV'deki görevinden istifa etti.