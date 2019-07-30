Muhabir 'sel haberini' boğazına kadar gelen suda böyle sundu!

PAKİSTAN'da şiddetli yağışı haberleştiren muhabirin boğazına kadar sel suları içindeki hali sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Yalnızca kafası ve mikrofonu görünen Hussain'in bu sunuşu sosyal medyada çok sayıda paylaşım almakla birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından övgüyle karşılandı.

Hayatını tehlikeye attı

Ancak, Hussain'in 'hayatını tehlikeye attığını' söyleyerek kendisini eleştirenler de oldu.

71 kişi yaşamını yitirdi

​Geçtiğimiz ay ülke genelinde 71 kişi şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybetti.