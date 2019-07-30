Türkiye ve İran anlaştı! Karşılıklı iade edildiler

Türkiye çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılan İran uyruklu iki kişiyi ülkesine iade etti. Karşılığında ise "uyuşturucu madde ithal etme" iddiasıyla tutuklanan Türk vatandaşını İran'dan geri aldı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama, silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma" suçlarından 26 yıl 28 ay 50 gün hapis cezasına çarptırılan İran uyruklu Mojtaba Esmaeılzadeh Sheıkhangafsheh ile "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Akbar Mojaradheıbatlar'ı İranlı yetkililere teslim etti.

Bu iade karşılığında Türkiye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Hadem Ertoğrul isimli Türk vatandaşını teslim aldı.