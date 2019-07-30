HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan uyarılara göre, cuma günü yurdun kuzey kesimi ile Karadeniz kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

Bu hafta Türkiye, sıcak havanın etkisindeydi ancak Ağustos ayına sağanak yağışlı bir havayla girecek.

Başta İstanbul olmak üzere, Rize'ye kadar sağanak yağış etkisini gösterecek.

Bütün kuzey sağanak etkisi altında olacak

Meteorolojiden yapılan uyarılara göre cuma günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış bekleniyor. Yurt geneli sıcak havanın etkisinde olsa da perşembe günü Balkanlar üzerinden sağanak yağış giriş yapacak. Edirne ve Kırklareli'nde görülecek sağanak yağış cuma günü neredeyse bütün kuzeye yayılacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Suriye vurgusu
Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Suriye vurgusu
Tahliye olan trafik magandası baklavacı kardeşler için kurban kestiler
Tahliye olan trafik magandası baklavacı kardeşler için kurban kestiler
Zam açıklaması: İnşallah uzlaşıyla sonuçlanır
Zam açıklaması: İnşallah uzlaşıyla sonuçlanır
AYM'den tartışılan kararla ilgili açıklama!
AYM'den tartışılan kararla ilgili açıklama!
Anayasanın Mahkemesinin verdiği karar Süleyman Özışık'ı çıldırttı
Anayasanın Mahkemesinin verdiği karar Süleyman Özışık'ı çıldırttı
Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na 'Hazreti Hatice' tepkisi!
Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na 'Hazreti Hatice' tepkisi!
ÖNCEKİ HABERLER
THY'den Afrika'da yeni hat
THY'den Afrika'da yeni hat
Ankara'da iş makinesiyle 60 kişi kurtarıldı
Ankara'da iş makinesiyle 60 kişi kurtarıldı
Torununun düğününe giderken öldü
Torununun düğününe giderken öldü
Audi Cup'ta Real Madrid'i yenen Tottenham finale çıktı
Audi Cup'ta Real Madrid'i yenen Tottenham finale çıktı
İstanbul Sultangazi'de yaşlı kadını sahte para ile dolandırdı
İstanbul Sultangazi'de yaşlı kadını sahte para ile dolandırdı
Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı ne kadar?
Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı ne kadar?
Yorumlar