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Emre Mor kafa karıştırdı: Bu adam kim?

Emre Mor kafa karıştırdı: Bu adam kim?

Galatasaray'ın transferini bitirdiği belirtilen Emre Mor'dan şaşırtan bir sosyal medya paylaşımı geldi. Emre Mor'un bağlı olduğu WBD Menajerlik şirketinin CEO'su Erik Alonso, genç oyuncunun Galatasaray'a transfer olduğunu, Twitter hesabından, "Anlaşma tamamlandı" diyerek duyurmuştu. Emre Mor ise Eric Alonso'yu kastederek, İngilizce, "Bu adam kim?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, bonservisi İspanya Ligi ekibi Celta Vigo'da olan Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Emre Mor'un menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, Emre Mor transferi için Galatasaray ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Fakat bu gelişmeden kısa bir süre sonra Emre Mor'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Emre Mor'un menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı.

Alonso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'a" ifadelerini kullandı.

İşte Erik Alonso'nun o paylaşımı:

Emre Mor'dan kafaları karıştıran paylaşım

Erik Alonso'nun bu paylaşımı ve mesajı sonrası Emre Mor'dan da flaş bir paylaşım geldi. Instagram hesabından, WBD Menajerlik Şirketinin CEO'su Erik Alonso'nun Twitter mesajının ekran görüntüsünü paylaşan Mor, fotoğrafa, "Bu adam kim?" mesajı ekledi.

İşte Emre Mor'un kafa karıştıran o paylaşımı:

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