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Taraftarların tepkisine dayanamayan Nabil Dirar, oyundan çıkmak istedi!

Taraftarların tepkisine dayanamayan Nabil Dirar, oyundan çıkmak istedi!

Fenerbahçe-Bayern Münih maçında kötü bir oyun ortaya koyan Nabil Dirar, taraftarların tepkisi sonrası oyundan çıkmak istedi. Teknik Direktör Ersun Yanal, Faslı oyuncuyu sahada kalmaya ikna etti.

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşılaştı. Hasan Ali'nin yerine oyuna giren ve kötü bir performans sergileyen Dirar, taraftarların tepkisini çekti.

Bayern Münih ile oynanan mücadelenin 70'inci dakikasında Ozan Tufan'ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar'a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Dirar tepkilere karşılık verirken taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar'a tepkiler devam etti.



Ersun Yanal ve Emre ikna etti

Ayağındaki topu dışarı atan Dirar, oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal'ın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yeden devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu ise yapılan hareketten sonra taraftarlara 'alkışlayın' işareti yaptı.


Akıllara Emenike geldi

Bu olay akıllara Emmanuel Emenike'nin Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde sahadan çıkıp oyuna tekrar girmesini getirdi.

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