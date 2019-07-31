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İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Atatürk'ün doğduğu evin restorasyonuna tepki

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Atatürk'ün doğduğu evin restorasyonuna tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Atatürk'ün Selanik'te bulunan evinde gerçekleştirilen restorasyona "Evin orijinal hali gitti, yerine ucube bir şey çıktı" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında Selanik'te doğduğu ve çocukluk yıllarının bir kısmını geçirdiği Selanik'teki evinde restorasyon yapıldı.

Evi ziyaret eden İYİ Partili Türkkan, 29 Temmuz'da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Evi ziyaret eden herkes hayal kırıklığına uğruyor. Orjinal hali gitmiş, yerine ucube bir şey çıkmış. Kullanılan eşyaları görün acırsınız. Sarı, kırmızı, lacivert puflar, alüminyum merdiven trabzanı ve bir sürü daha tuhaflıklar var" ifadelerini kullandı.

Ev sanki bir 'Pul Müzesi' olmuş

Sözcü'de yer alan habere göre; Türkkan daha sonra şunları söyledi:

"Atatürk'ün doğduğu ev sanki bir 'Pul Müzesi' olmuş. Bazı eşyalar alınıp Türkiye'ye getirilmiş. Bunlar derhal geri taşınmalı ve ev eski haline getirilip, tarihi dokuya uygun olarak restore edilmeli. Renkli pufların salonda ne işi var? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev bu görüntüden kurtarılmalı."

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