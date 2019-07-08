Ardahan Karadağlar'ın eteklerinde Atatürk silüeti belirdi! Herkes bir anda telefonlarına sarıldı
Her yıl Ardahan'ın Damal ilçesinde düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' bu yıl da renkli anlara sahne oldu. Akşam üzeri beliren Atatürk silüeti ise festivale katılanları heyecanlandırdı.
Ardahan'da bu yıl 23.'sü düzenlenen şenlikte merakla beklenen Atatürk silüeti, her zamanki gibi göründü. Markalaşan Atatürk silueti için düzenlenen festivale katılan yerli ve yabancı turistler alkışlar eşliğinde silueti izlediler.
Şenliğe Damal Kaymakamı Yasin Yunak, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.
Şenliklerde halk müziği sanatçısı Erdal Erzincanlı, Mustafa Özarslan ve birçok yerel sanatçı konser verdi, halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.
Karadağlar'ın eteklerinde: Festival alanındaki programın ardından Atatürk'ün siluetini izlemek için ilçeye bağlı Ata Mahallesi'ndeki seyir alanına geçildi. Karadağlar'ın eteklerinde saat 18.00'de yansıyan silueti yüzlerce yerli ve yabancı turist izledi.