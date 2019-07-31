Bayern hezimeti sonrası Kruse'den acı itiraf

Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Bayern Münih'e 6-1 yenilmesinin ardından konuşan Max Kruse, "Planladığımız bir şey değildi. Ancak bizim için önemli bir kriter oldu. Nerede olduğumuzu ve eksiklerimizi gördük. Daha çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Fenerbahçe, Audi Cup yarı finalinde ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin maçtaki tek golünü atan Max Kruse, müsabaka sonunda Alman ZDF kanalına röportaj verdi.

Takım olarak çok fazla hata yaptıklarını söyleyen Max Kruse, "Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz olur." dedi.



Max Kruse sözlerine şu şekilde devam etti: "Planladığımız bir şey değildi. Ancak bizim için önemli bir kriter oldu. Nerede olduğumuzu ve eksiklerimizi gördük. Daha çok çalışmamız gerekiyor."