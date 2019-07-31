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Tatile gelen aile İngiltere'ye bir Türk arısı götürünce alarm verildi

İhlas Haber Ajansı
Tatile gelen aile İngiltere'ye bir Türk arısı götürünce alarm verildi

TÜRKİYE’ye tatil için gelen İngiliz bir aile, İngiltere’ye geri dönerken farkında olmadan bir arıyı da beraberinde götürdü. Uçakla Bristol’e taşınan Türk arısının, bölgedeki yerel arı türlerine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yakalanıp öldürülmesi planlanıyor.

Türkiye’de yaptıkları tatilden Bristol şehrine dönen aile, farkında olmadan yanlarında bir arı götürdü. Arı hakkında araştırma yapan aile, arının sadece Türkiye ve İran’da yaşayan 'Osmia Avosetta' türüne ait olduğunu belirledi. Aile, İngiltere Arıcılar Birliğine başvurdu. Birlik, bu konuyla ilgili İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığına (DEFRA) bilgi verdi. Birliğin sözcüsü, "Bu arı gibi yerli olamayan türler çeşitli sorunlar taşıyor ve kontrol edilmesi gerekiyor. Onlar, yerel türleri yok edecek virüsler taşıyabiliyor ya da gıda kaynağı mücadelesinde benzer türlere rekabet oluşturabiliyor" dedi. Arının yetkililerce yakalanıp öldürülmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Bütün hastalıklar, bütün parazitler bütün mantarlar canlılarla, değişik yollarla, meyvelerle taşınıyor. İngiltere’deki bu haberde de beni gerçekten çok duygulandırdı o vatandaşlar adına. Çünkü bizim ülkemizde yabancı ülkelerden gelen ana arılar kol geziyor. Herkes damızlık üretiyoruz diye ülkemizin biyolojisini kirletiyor. Yarın bir gün bu ana arılar çökecek. Çok hayvan sever, doğa sever insanlar geliyor. Değişik böcekleri arılar kafesle alıp götürebiliyorlar. Burada bilerek de götürmüşlerdir. Ama orada üreme faaliyeti gösterip, kendi doğasına uygun olmadığı için yaşamını çok aksi yönde etkileyecektir. İngiltere’deki arıcılar birliği sorumluluk anlayışı gösteriyor" şeklinde konuştu.

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