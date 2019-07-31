Ali Atay kaç yaşında aslen nereli ilk eşi bakın kimdir?

Ali Atay ve Hazal Kaya geçtiğimiz şubat ayında 5 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşımış ve evlenmişti. Evliliğinin ardından bebek müjdesi veren Ali Atay ve Hazal Kaya'nın Fikret Ali adında bir oğulları olacak. Peki 6 aylık hamile olan Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı kaç?

Oyuncu Ali Atay ile Hazal Kaya şubat ayında nikah masasına oturmuş ve 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Evliliklerinin hemen ardından bebek müjdesi veren çiftin Fikret Ali adında bir oğlu olacak. 6 aylık hamile olan Hazal Kaya ise ilk hamilelik pozunu verdi instagram'da paylaştı. Bikinili hamilelik pozu paylaşan Hazal Kaya'ya beğeni yorumları yağdı.

Peki eşi Ali Atay ile Hazal Kaya arasında kaç yaş fark var, Ali Atay'ın ilk eşi kimdir?

Birçok dizi ve sinema filminde oynayan aynı zamanda yönetmenlik yapan Ali Atay, 42 yaşında. Hazal Kaya ise 28 yaşında.

Hazal Kaya, Instagram hesabına yüklediği bu fotoğrafının altına, ''Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım Fikret Ali #fiko'' notunu düştü.

ALİ ATAY İLK EVLİLİĞİ: Ebru Cansız, 2008 yılında Ali Atay ile hayatını birleştirmiş ve 2013 senesinde yollarını ayırmıştır. Peki, Ali Atay'ın ilk eşi Ebru Cansız kimdir ve kaç yaşındadır. Ali Atay'ın ilk eşi Ebru Cansız, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor.

ALİ ATAY KİMDİR: Ali Atay 1976 yılında Rize’de doğmuştur. Aslen Rizeli olan Ali Atay eğitim hayatının bir bölümünü burada geçirmiştir.

1999 senesinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde okuyan ve tiyatro oyuncusu olarak mezun olan Ali Atay televizyon ekranlarına ilk olarak İkinci Bahar dizisiyle başlamış ve bu dizide Ersin karakterini canlandırdı.

2000 yılında 7 numara dizisinde konuk oyuncu olan Ali Atay 2003 senesinde Şapkadan Babam Çıktı ve 2004 yılında Çınaraltı dizisinde oynamıştır.

2014 Haziranın da ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Limonata adlı başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban'ın bulunduğu sinema filminin çekimlerine başlamıştır. Atay son olarak ATV'de yayınlanan Mutlu Ol Yeter adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Dizide Atay'ın yanı sıra Aslı Enver, Öner Erkan ve Ertan Saban da rol almıştır. Ayrıca, Leyla ile Mecnun ekibinin kurmuş olduğu Leyla The Band grubunun vokalistidir.

HAZAL KAYA KİMDİR: Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüdü. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Kamera karşısına geçmesi reklam filmiyle başladı.

Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da "Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi"nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.Hazal Kaya 7 yaşında iken anne ve babası boşanmış ve annesi ile yaşamaya başlamıştır.Liseyi İstanbul İtalyan Lisesinde okumuştur. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya, Liseye devam ederken ajansa gidip oyunculuk için katalog kaydı yaptırmış ve liseye devam ederken de dizi çekimlerine başlamış.

İlk işi "Cola Turka" reklam çekimleriydi.İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir ve halen eğitimi devam etmektedir.2007 yılında ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.2008 yılındaHalid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırmıştır. Lise ikinci sınıftayken "Genco" dizisinde Özge rolünü oynadı.2011 yılında Show TV'de başlayan "Adını Feriha Koydum" adlı dizide baş rol oynadı.

Hazal Kaya 2012-2013 sezonunda "Son Yaz Balkanlar 1912" adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.Hazal Kaya, tiyatroyu dansı ve keman çalmayı seviyor. İngilizce ve İtalyanca'yı da iyi derecede biliyor.