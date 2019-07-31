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Bursa'da kuzenini öldüren sanığa muebbet hapis istendi

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da kuzenini öldüren sanığa muebbet hapis istendi

BURSA'da, husumetli olduğu amcasının oğlu Gökhan Çiftçi'yi sokak ortasında 7 kurşunla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tolga Çiftçi hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde Mart ayında meydana olayda, aralarında para anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Gökhan Çiftçi (32) ile amcasının oğlu Tolga Çiftçi (39), sokakta buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, Tolga Çiftçi belinden çıkardığı tabanca ile Gökhan Çiftçi'ye 7 el ateş etti.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Tolga Çiftçi'yi, Doğanbey Mahallesi'nde oturan sevgilisi A.Z.'nin evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

"Borç meselesi yüzünden husumet var"
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çiftçi ifadesinde, ''Aramızda 4-5 yıldır borç meselesi yüzünden husumet var. Sürekli arkamdan konuşup, bana çevremdeki insanlarla haber yolluyordu. Benim de canıma tak etti. Olay günü aradım ve 'Buluşalım' dedim. Buluşma yerine geldiğim de yine hakaret etmeye başladı. Ben de öldürmek için silahımdaki tüm mermileri sıktım'' dedi.

Müebbet hapis cezası isteniyor
Bursa Adliyesi’ne zırhlı araç ve çelik yelek giydirilerek sevk edilen Tolga Çiftçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, güvenlik kameralarına yansıyan, Tolga Çiftçi'nin kullandığı beyaz araçla sokakta bekleyen Gökhan Çiftçi'nin yanına gelişi ve çıkan tartışmada silahını çekip, peş peşe ateşlediği anlara ait görüntüler delil olarak yer aldı.

Çiftçi, önümüzde ay Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.



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