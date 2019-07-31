Adana'da çete liderinin pitbull köpeklerle koruduğu villaya polis baskını

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikle 71 mağdurdan 7 milyon 680 bin liralık vurgun yaptığı tespit edilen çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti.