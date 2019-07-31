Shkodran Mustafi'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Shkodran Mustafi'nin menajeri Kujtim Mustafi, oyuncunun Arsenal'de kalacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’den ayrılması gündeme gelen ve adı sık sık İtalyan devleriyle anılan yıldız futbolcunun menajeri konuştu.

Akşam'da yer alan habere göre; oyuncu hakkında ortaya atılan transfer iddialarına yanıt veren menajer Kujtim Mustafi; “Mustafi için hiçbir İtalyan kulübüyle konuşmadım, Roma veya Monaco ile kontak kurmadım, oyuncu Arsenal’de kalacak.'' dedi.

''Kesinlikle Fenerbahçe’yle de temasımız olmadı''

''Mustafi eğer transfer olmak isterse onu Galatasaray’a vereceğiz (gülerek)'' diyen Kujtim Mustafi, ''Kesinlikle Fenerbahçe’yle de temasımız olmadı, oğlum Londra’da mutlu” ifadelerini kullandı.