HABER /  EKONOMİ

TÜİK Haziran dış ticaret verilerini açıkladı! Dikkat çeken sonuçlar var

TÜİK Haziran dış ticaret verilerini açıkladı! Dikkat çeken sonuçlar var

Dış ticaret verilerini açıklayan TÜİK'e göre Haziran'da ihracat yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yüzde 77,7'ye yükseldi

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Haziran ayında yüzde 70,1 iken, 2019 haziran ayında yüzde 77,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 15,5 azaldı

İhracat yüzde 8,1, ithalat yüzde 14,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,5, ithalat yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1, ithalat yüzde 14,8 azaldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Aydın'da üniversite rektörü tebdili kıyafetle denetim yaptı! Çalışmayan hastaneyi kapattı
Aydın'da üniversite rektörü tebdili kıyafetle denetim yaptı! Çalışmayan hastaneyi kapattı
Bülent Arınç Ahmet Davutoğlu ve Fatih Altaylı gizlice görüştü mü? Olay sözler
Bülent Arınç Ahmet Davutoğlu ve Fatih Altaylı gizlice görüştü mü? Olay sözler
Nagehan Alçı eşi ROK hakkındaki haberlere patladı! Yahu Rasim'in zaten...
Nagehan Alçı eşi ROK hakkındaki haberlere patladı! Yahu Rasim'in zaten...
Fenerbahçe Bayern Münih'ten fark yedi Ersun Yanal yine bahane uydurdu
Fenerbahçe Bayern Münih'ten fark yedi Ersun Yanal yine bahane uydurdu
Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların tepki çeken atamaları ile ilgili ilk kez konuştu
Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların tepki çeken atamaları ile ilgili ilk kez konuştu
Babacan AK Parti'den vekil transfer edecek mi? Selvi kulis bilgisini paylaştı
Babacan AK Parti'den vekil transfer edecek mi? Selvi kulis bilgisini paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Bayern Münih'ten 6 yedi Galatasaraylılar dalga geçti
Fenerbahçe Bayern Münih'ten 6 yedi Galatasaraylılar dalga geçti
İmar barışında ilk taksit ödeme için son gün 31 Temmuz
İmar barışında ilk taksit ödeme için son gün 31 Temmuz
Fenerbahçe'de Miha Zajc'tan ayrılık sinyali
Fenerbahçe'de Miha Zajc'tan ayrılık sinyali
Ağustos ayı evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Ağustos ayı evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Shkodran Mustafi'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Shkodran Mustafi'den Fenerbahçe'ye kötü haber
2019 hac dönüş tarihleri ne zaman Diyanet ilk kafile dönüş tarihi
2019 hac dönüş tarihleri ne zaman Diyanet ilk kafile dönüş tarihi
Yorumlar