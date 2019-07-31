Optimar'dan çok konuşulacak anket sonuçları! Öyle gerçekler ortaya çıktı ki...

Optimar'dan çok konuşulacak anket sonuçları! Öyle gerçekler ortaya çıktı ki...

Optimar Araştırma, yaptığı anket kapsamında katılımcılara "Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?" Sizce bugün Türkiye’nin en önemli olayı nedir? Türkiye’de en güvendiğiniz kurum aşağıdakilerden hangisidir? sorularını yöneltti. İşte dikkat çeken sonuçlar...

Optimar'dan çok konuşulacak anket sonuçları! Öyle gerçekler ortaya çıktı ki... - Sayfa 1

Optimar Araştırma Şirketi'nin 13-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 26 ilde gerçekleştirdiği ankette çarpıcı detaylar var. İşte o soru ve cevaplardan bazıları şöyle:

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Optimar'dan çok konuşulacak anket sonuçları! Öyle gerçekler ortaya çıktı ki... - Sayfa 2

'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?' sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

(1) Atatürkçü: Yüzde 25.2

(2) Milliyetçi: Yüzde 22.1

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Optimar'dan çok konuşulacak anket sonuçları! Öyle gerçekler ortaya çıktı ki... - Sayfa 3

(3) Demokrat: Yüzde 11.3

(4) Muhafazakâr: Yüzde 9.7

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Optimar'dan çok konuşulacak anket sonuçları! Öyle gerçekler ortaya çıktı ki... - Sayfa 4

(5) Dindar: Yüzde 7.8

(6) İslamcı: Yüzde. 4.5

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