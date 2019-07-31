Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı! Uysal'dan son dakika açıklamalar

Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklayan Başkan Murat Uysal son dakika açıklamalar yaptı. Merkez Bankası yıl sonu tahminini yüzde 13,9'a düşürdü.

Murat Uysal, "Yüzde 16 olan gıda enflasyon tahmini yüzde 15'e indirildi. 2019 enflasyon tahmini 0.7 puan düşüşle yüzde 13.9'a indirildi. 2020'de enflasyon tahmini yüzde 8.2 olacak. 2021'de ise yüzde 5.4 olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Murat Uysal yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı.

Uysal konuşmasında parasal sıkılaşmanın etkileri ve iç talep gelişmelerinin 2. çeyrekte enflasyondaki düşüşü desteklediğini belirtti.

Uysal'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Kademeli toparlanmanın devam edecek"

-Yılın ilk yarısında toplam talep koşulları enflasyona düşüş yönünde katkı vermeye devam etti. İlk yarıda sıkı para politikasında duruşumuzu koruduk. Parasal sıkılışmanın etkileri ve iç talep gelişmeleri 2. çeyrekte enflasyondaki düşüşü destekledi. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz.

"Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı"

- Kredi büyümesi ikinci çeyrekte zayıf bir görünüm izledi. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut. Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı. 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahminimizi % 16'dan % 15'e çektik. 2020 gıda enflasyonu tahminimizi de % 11'de tuttuk.