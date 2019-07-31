HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı! Uysal'dan son dakika açıklamalar

Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı! Uysal'dan son dakika açıklamalar

Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklayan Başkan Murat Uysal son dakika açıklamalar yaptı. Merkez Bankası yıl sonu tahminini yüzde 13,9'a düşürdü. 

Murat Uysal, "Yüzde 16 olan gıda enflasyon tahmini yüzde 15'e indirildi. 2019 enflasyon tahmini 0.7 puan düşüşle yüzde 13.9'a indirildi. 2020'de enflasyon tahmini yüzde 8.2 olacak. 2021'de ise yüzde 5.4 olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Murat Uysal yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı.

Uysal konuşmasında parasal sıkılaşmanın etkileri ve iç talep gelişmelerinin 2. çeyrekte enflasyondaki düşüşü desteklediğini belirtti.

Uysal'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Kademeli toparlanmanın devam edecek"

-Yılın ilk yarısında toplam talep koşulları enflasyona düşüş yönünde katkı vermeye devam etti. İlk yarıda sıkı para politikasında duruşumuzu koruduk. Parasal sıkılışmanın etkileri ve iç talep gelişmeleri 2. çeyrekte enflasyondaki düşüşü destekledi. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz.

"Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı"

- Kredi büyümesi ikinci çeyrekte zayıf bir görünüm izledi. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut. Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı. 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahminimizi % 16'dan % 15'e çektik. 2020 gıda enflasyonu tahminimizi de % 11'de tuttuk.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Optimar Araştırma'dan çok konuşulacak anket! En merak edilenleri ortaya çıkardı
Foto Galeri Optimar Araştırma'dan çok konuşulacak anket! En merak edilenleri ortaya çıkardı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Bayern Münih'ten 6 yedi Galatasaraylılar dalga geçti
Fenerbahçe Bayern Münih'ten 6 yedi Galatasaraylılar dalga geçti
TÜİK Haziran dış ticaret verilerini açıkladı! Dikkat çeken sonuçlar var
TÜİK Haziran dış ticaret verilerini açıkladı! Dikkat çeken sonuçlar var
İmar barışında ilk taksit ödeme için son gün 31 Temmuz
İmar barışında ilk taksit ödeme için son gün 31 Temmuz
Aydın'da üniversite rektörü tebdili kıyafetle denetim yaptı! Çalışmayan hastaneyi kapattı
Aydın'da üniversite rektörü tebdili kıyafetle denetim yaptı! Çalışmayan hastaneyi kapattı
Bülent Arınç Ahmet Davutoğlu ve Fatih Altaylı gizlice görüştü mü? Olay sözler
Bülent Arınç Ahmet Davutoğlu ve Fatih Altaylı gizlice görüştü mü? Olay sözler
Nagehan Alçı eşi ROK hakkındaki haberlere patladı! Yahu Rasim'in zaten...
Nagehan Alçı eşi ROK hakkındaki haberlere patladı! Yahu Rasim'in zaten...
ÖNCEKİ HABERLER
Bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak 2019 Ağustos ödemesi
Bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak 2019 Ağustos ödemesi
Galatasaray Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı! İşte transferin tüm detayları
Galatasaray Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı! İşte transferin tüm detayları
2019 hac fiyatı Diyanet son kafile Hacca ne zaman gidiyor?
2019 hac fiyatı Diyanet son kafile Hacca ne zaman gidiyor?
Alex de Souza: Fenerbahçe hazır değil
Alex de Souza: Fenerbahçe hazır değil
Fenerbahçe'de Miha Zajc'tan ayrılık sinyali
Fenerbahçe'de Miha Zajc'tan ayrılık sinyali
Hazal Kaya Ali Atay bebeği adı ne 6. ay pozu instagramı salladı!
Hazal Kaya Ali Atay bebeği adı ne 6. ay pozu instagramı salladı!
Yorumlar 5 yorum