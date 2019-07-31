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Alex de Souza: Fenerbahçe hazır değil

Alex de Souza: Fenerbahçe hazır değil

Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih ve Fenerbahçe maçı hakkında Brezilyalı efsane futbolcu Alex de Souza yorumlarda bulundu. Alex, sarı-lacivertlilerin hazır olmadığını dile getirdi.

Fenebahçe'nin hazır olmadığını söyleyen Alex, teknik ekip ve yönetimin, takımdaki eksikleri kapatacağını söyledi.

Karşılaşmada alınan 6-1'lik skorun kabul edilebilir olduğundan bahseden Alex de Souza, "Çok normal diye düşünüyorum, iki takımın kalite farkını düşününce. Bayern Münih Almanya'da, Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynuyor. Fenerbahçe'ye bakmamız, ihtiyaçlarını analiz etmemiz lazım. Yönetim ve teknik ekip bunu analiz edecektir." dedi.

"Jailson alışık olmadığı bölgede oynadı"
Fenerbahçe'nin hazır olmadığını söyleyen efsane futbolcu, "Fenerbahçe'nin henüz hazır bir takımı yok. Jailson, stoper bölgesinde oynadı. Alışık olduğu bir pozisyonda oynamadı. Stoper olmanın getirdiği özellikleri bulunmadığı için iyi görünmedi." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir takım inşa ediliyor"
Teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni bir takım kurmaya çalıştığının altını çizen Alex de Souza, "Oyunculara bireysel bakınca hepsi iyi ama önce takım olmak gerekiyor. Teknik direktör takım inşa etmeye çalışıyor. Bayern gibi oturmuş bir takıma karşı oynayınca böyle bir fark çıkıyor ortaya" diyerek sözlerini noktaladı.

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