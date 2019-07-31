Fenerbahçe Bayern Münih'ten 6 yedi Galatasaraylılar dalga geçti

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih'e 6-1 yenilirken Galatasaraylılar 6 yıl önce katılıp şampiyon olduğu Emirates Cup'ı hatırlatarak ezeli rakipleriyle dalga geçtiler.

Fenerbahçe, Audi Kupası'nda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada temsilcimizi 6-1 mağlup eden Bayern Münih finalde Tottenham'ın rakibi oldu. Sarı lacivertliler 3.'lük maçında yarın TSİ 19.00'da başlayacak maçta İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Alman ekibine galibiyeti getiren goller Renato Sanchez, Leon Goretzka, Thomas Müller (3) ve Kingsley Coman'dan geldi. Temsilcimizin tek golünü ise 64. daikikada Max Kruse attı.

Akıllara Emirates Cup geldi

Fenerbahçe'nin Alman devine farklı olması Galatasaraylı taraftarların sarı-lacivertli takımla dalga geçmesine neden oldu. Çünkü Fenerbahçe’nin Bayern Münih hezimetinden sonra akıllara Galatasaray’ın şampiyon olarak bitirdiği turnuva Emirates Cup geldi.





''Kimi gider hezimet yaşar, kimi gider şampiyonluk yaşar''

Bundan 6 yıl önce İngiltere'de düzenlenen Emirates Cup'ta şampiyon olan Galatasaray, prestij adına önemli bir adım atmış ve taraftarının yüzünü güldürmüştü. Hal böyle olunca sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'yi diline dolayıp şu yorumda bulundu: ''Kimi gider hezimet yaşar, kimi gider şampiyonluk yaşar''





Taraftar isyan etti

Fenerbahçe taraftarı, takımlarına sosyal medyadan isyan etti. Birçok Fenerbahçeli, Ali Koç'u yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet ederken, yorumlar şu şekildeydi: "Fener Ol dediniz olduk. Yeter artık transfer yapın. Adamlar bizi boks makinası yaptı, 1 lira atıp atıp vuruyorlar. Maça çıkmasaydık hiç olmazsa 3-0 kaybederdik."