Almanlar hezimeti yorumladı: Kızgın Bayern, Fenerbahçe'yi dağıttı

Sueddeutsche: "Yaz için güçlü ayar": "Yeni sezon için kendi taraftarlarının önünde ilk kez sahne aldılar. Fenerbahçe'ye karşı Bayern çok hızlı futbol oynadı, hazırlık maçında iyi durumda olduğunu gösterdi. Ancak perde arkasında, Leroy Sane yüzünden Karl-Heinz Rummenigge ve Niko Kovac arasında anlaşmazlıklar vardı."