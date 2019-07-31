Almanlar hezimeti yorumladı: Kızgın Bayern, Fenerbahçe'yi dağıttı
Fenerbahçe, Audi Cup'ta ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Alman basını, Bayern Münih'i överken Fenerbahçe'nin birçok konuda eksik olduğunu yazdı.
Fenerbahçe ile Bayern Münih arasında oynanan ve Alman ekibinin 6-1 üstünlüğüyle biten Audi Cup karşılaşması Alman basınında yer aldı. Ev sahibi ekibin gücü öne çıkarılırken, Fenerbahçe ile ilgili de yorumlar yapıldı. İşte Alman basınından yorumlar...
Sueddeutsche: "Yaz için güçlü ayar": "Yeni sezon için kendi taraftarlarının önünde ilk kez sahne aldılar. Fenerbahçe'ye karşı Bayern çok hızlı futbol oynadı, hazırlık maçında iyi durumda olduğunu gösterdi. Ancak perde arkasında, Leroy Sane yüzünden Karl-Heinz Rummenigge ve Niko Kovac arasında anlaşmazlıklar vardı."
Sport1: "Bayern, Fener karşısındaki zaferini kutluyor": "Son bölümde Fenerbahçeli futbolcu Dirar, top kaybından dolayı her topu ayağına alışında kendi taraftarı tarafından ıslıklandı. Sahayı terk etmeye kalktı, taraftardan ıslıkları kesmesini isteyen hocası tarafından engellendi"
Bild: "Etkileyici galibiyet": "Bayern turnuvadaki davetine Fenerbahçe karşısındaki etkileyici 6-1'lik galibiyetiyle başladı. Tek golünü Max Kruse'nin zayıf sağ ayağından yedi."