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Play Station 5 fiyatları Mediamark'ta satış fiyatı kaç para?

Play Station 5 fiyatları Mediamark'ta satış fiyatı kaç para?

Oyun tutkunlarının merakla beklediği güzel haber geldi. Play Station 5 ön satışı başladı. Peki Play Station 5 fiyatları ne kadar. Türkiye'de Play Station 5 fiyatları Mediamark, Teknosa ve Vatan'da kaç paraya satılıyor? Play Station 5 f1.060 dolar, 950 euro ve 5.950 TL gibi bir değere denk gelen fiyat etiketleriyle satışta.

Oyun tutkunlarının dört gözle beklediği büyük haber geldi.Play Station 5 ön satışa çıktı, Play Station 5 fiyatları belirlendi. 

Teknoloji firması 9.999 İsveç kronu olarak belirlediği fiyatıyla ön siparişlerini açtı. Webtekno’da yer alan habere göre yaklaşık 1.060 dolar, 950 euro ve 5.950 TL gibi bir değere denk gelen fiyat etiketinin Sony’nin olası başarısını baltalayacağına dair birçok söylenti ortaya çıktı. PlayStation hayranlarını ve potansiyel alıcıları caydıracak cinsten olan bu fiyat, önceki konsolların neredeyse iki katı olduğu için Sony’nin ciddi oranda müşteri kaybedeceği belirtildi.

RÜYA KONSOL

İçerisinde AMD’nin Zen 2 işlemcisi ve grafik birimini bulunduracak olan PlayStation 5, aynı zamanda süper hızlı SSD’si sayesinde oyunculara daha farklı oyun deneyimlerini yaşatmak için hazırlanıyor. Aynı zamanda son ortaya çıkan patentlerle birlikte VR konusuna da el attığını belirten Sony, ‘rüya konsol’ konusuna odaklandığını belirtmişti.

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