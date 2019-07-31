Romanya'da kız çocuğunun kaçırılıp öldürüldü, polis gecikince İçişleri Bakanı istifa etti

Romanya'da 15 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılıp öldürülmeden önce 3 kez polisi aradığı ancak polisin uzun süre harekete geçmediğinin anlaşılmasının ardından İçişleri Bakanı Nicolae Moga istifa etti. Moga sadece 6 gün önce bu göreve getirilmişti.

Romanya'da geçen hafta kaçırılan 15 yaşındaki Alexandra Macesanu 3 kez acil telefon hattını arayıp dövüldüğünü ve kendisine tecavüz edildiğini bildirdi, polis ise olay yerine ancak 19 saat sonra ulaştı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin avukatı, müvekkilinin 15 yaşındaki kız çocuğunu ve 18 yaşındaki bir diğer kızı öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı. 65 yaşındaki zanlı Gheorge Dinca, polise geçen Çarşamba günü kaybolan 15 yaşındaki Alexandra Macesanu'yu ve nisan ayından beri haber alınamayan 18 yaşındaki Luiza Melencu'yu öldürdüğünü kabul etti.

Başkent Bükreş'te yapılan eylemde 'Beceriksizlik' diye bağırdı

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Dinca'nın avukatı Alexandru Bogdan, "Müvekkilim, iki gencin kendisiyle gönüllü olarak gittiklerini, ancak her iki olayda da kısa süre sonra tartışma çıktığını, başlarına vurduğunu ve darbelerin ölümlerine yol açtığını söyledi" dedi. Hafta sonu Dinca'nın evinde yapılan aramada polis insan kalıntıları ve Alexandra'ya ait olan takılar buldu.

Cumartesi günü binlerce gösterici, başkent Bükreş'te yapılan eylemde 'Beceriksizlik' diye bağırdı, hükümete olay nedeniyle daha çok kişinin görevden alınması çağrısında bulundu. Alexandra'nın ailesi de yetkilileri kızlarının açtığı telefonları ciddiye almamakla suçladı.