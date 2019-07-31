İzmir’de arabalı vapurda yeni uygulama! Artık ücret alınacak

Ulaştırma Bakanlığı´nca yayımlanan yönetmelik uyarınca 1 Ağustos 2019´dan itibaren, arabalı vapurlardaki yolcu sayısının tam olarak tespit edilmesi ve can güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması için araç içindeki yolculardan da ücret alınacak. Yolcu başına 1 TL ücret alınacak.

Arabalı vapurlarda taşınan yolcuların sayısının tam olarak tespit edilmesini, kazalarda arama ve kurtarma faaliyetlerinin ve kazanın olumsuz sonuçlarıyla mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlayan yönetmelik uyarınca arabalı vapurlarda yolculuk eden sürücü dışındaki yolculardan ücret alımına İzmir´de de 1 Ağustos 2019 tarihinde başlanacak. Yolcu başına 1 TL ücret alınacak.

Mevcut durumda, eldeki veriler yaya yolcu sayısı ve araç sayısı istatistikleriyle sınırlı olduğundan herhangi bir kaza durumunda denizde aranacak- kurtarılacak yolcu sayısını bilmek ve kurtarma faaliyetlerini doğru planlamak mümkün olmuyordu.