Güney Kore'de Cristiano Ronaldo krizi

Juventus'un Güney Kore K-league All Star takımı ile oynadığı maçta süre almayan Cristiano Ronaldo, krize sebep oldu.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 'Ronaldo oynayacak' denerek satılan Juventus - K-league All Star maçından sonra Cristiano Ronaldo krizi yaşandı. Ancak Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri, Ronaldo'ya maç boyunca süre vermedi. Bazı futbolseverler maç esnasında tribünlerden ayrılırken, bazıları ise 'Messi' tezahüratları ile Ronaldo'yu protesto etti.

Bunun yanında Juventus, karşılaşmayı düzenleyen organizatör firmaya da Ronaldo'nun oynamaması sebebiyle 675 Bin Dolar tazminat da vermek zorunda kaldı. Fiyatları 25 dolar ile 338 dolar arasında değişen 65 bin bileti satışa çıktıktan 2 saat süre bitiren Güney Koreli futbol severler ise konuyu yargıya taşıma kararı aldı.

2 binden fazla Güney Koreli taraftar, Cristiano Ronaldo'nun gösteri maçında forma giymemesinden dolayı organizatör firma The Fasta'ya dava açacak.