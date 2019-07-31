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Çavuşoğlu ile mevkidaşı Lavrov arasında kritik görüşme! Masada Suriye var

Çavuşoğlu ile mevkidaşı Lavrov arasında kritik görüşme! Masada Suriye var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bangkok’ta yaptıkları görüşmede terörle mücadele ve Suriye’de siyasi istikrarın sağlanmasına yönelik eylemlerde koordinasyonun artırılması konularını ele aldı.

Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının yakın zamanda başlatılmasını umduğunu belirten bakanlar ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haziranda Duşanbe ve Osaka’daki görüşmelerinde vardıkları anlaşmalar çerçevesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesini hızlandırılmasını istediklerini dile getirdi.

Ticari, ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda işbirliği

Bakanlar ticari, ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda işbirliğinin durumunu ve geleceğinin yanı sıra bakanlıklar arası etkinliklere de değindi.

Putin ve Erdoğan, Duşanbe’de 15, Osaka’da 29 Haziran’da bir araya gelmişti.

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