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Yeliz sen misin? Mahmut Tanal ile Ahmet Hamdi Çamlı'nın kavgası olay

Yeliz sen misin? Mahmut Tanal ile Ahmet Hamdi Çamlı'nın kavgası olay

MECLİS'te 'Yeliz' takma adını kullanarak bir vekilin canlı yayın yaptığı iddiaları bir dönem çok konuşulmuştu. Bugün CHP'li Mahmut Tanal'ın bir twitine AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı laf atınca 'Yeliz' mevzusu hortladı. İşte twitteri sallayan kavga:

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı ile 'Yeliz' kavgasını başlatan CHP'li Mahmut Tanal'ın attığı "Herşey leke kaldırır; ancak CHP leke kaldırmaz' twiti oldu. Buna Çamlı, "CHP leke mi kaldırmaz, CHP lekeden mi kaldırılamaz. CHP Her şeyi ile lekedir, lekelidir, lekenin kendisidir, bu toprakların leke tarihidir" diye yanıt verince ortalık karıştı. 

Yeliz'li karşılık kavga çıkardı

Mahmut Tanal'ın yanıtı 'Yeliz' ile oldu. Tanal, "fitne ve fesat için 'yeliz' adını kullanarak yayın yaptın mı?" diye sordu. Çamlı'dan gelen yanıt ve sonrasındaki twitter kapışması şöyle:

Yeliz olayı neydi?
2017 yılında Meclis'ten bir vekilin 'Yeliz Adaley' takma adını kullanarak periscope üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıkmıştı. Herkesin merak ettiği kişinin Ahmet Hamdi Çamlı olduğu öne sürülmüştü. 'Yeliz' hesabından canlı yayın sürerken telefonun ön kamerası yanlışlıkla açılınca ekrana onun görüntüsü yansımıştı. 

Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şoförlüğünü yapmıştı. Çamlı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili olmuştu. 

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