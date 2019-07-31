Yeliz sen misin? Mahmut Tanal ile Ahmet Hamdi Çamlı'nın kavgası olay

MECLİS'te 'Yeliz' takma adını kullanarak bir vekilin canlı yayın yaptığı iddiaları bir dönem çok konuşulmuştu. Bugün CHP'li Mahmut Tanal'ın bir twitine AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı laf atınca 'Yeliz' mevzusu hortladı. İşte twitteri sallayan kavga:

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı ile 'Yeliz' kavgasını başlatan CHP'li Mahmut Tanal'ın attığı "Herşey leke kaldırır; ancak CHP leke kaldırmaz' twiti oldu. Buna Çamlı, "CHP leke mi kaldırmaz, CHP lekeden mi kaldırılamaz. CHP Her şeyi ile lekedir, lekelidir, lekenin kendisidir, bu toprakların leke tarihidir" diye yanıt verince ortalık karıştı.

Yeliz'li karşılık kavga çıkardı

Mahmut Tanal'ın yanıtı 'Yeliz' ile oldu. Tanal, "fitne ve fesat için 'yeliz' adını kullanarak yayın yaptın mı?" diye sordu. Çamlı'dan gelen yanıt ve sonrasındaki twitter kapışması şöyle:

Tantana yapma Mahmut. Aşağıda cevabını verdim❗

Aynı çatı altında görev yapmanın mehabetiyle ve belli bir hukuku korumak için sana fazla bulaşmak istemedim ama

Sen yalancı bir milletvekilisin❗

TBMM üyesi olarak, iradei milliyenin vakarını taşımak, taşıyabilmek önemlidir❗ https://t.co/36KDhUBmmo — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 31, 2019

Öyle bir yayın yok,öyle bir yayına ihtiyaç da yok❗

Sadece gerçekleri örtmek için tantananız var❗

Bu millete ve milletin değerlerine olan düşmanlığınızı sürdürmek, Milleti SiyoEmperyalistlerin elinde oyuncak etmek için gayretiniz var❗

Yalan,dolan,fitne ve kötülükleriz var❗ https://t.co/M0KDNCXpWj — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 31, 2019

Cevabını yapıştırmama rağmen hala tantana yapıyorsun yalancı Mahmut❗#TBMM yalancı vekil yapmanın onuru #CHP'ye yakışıyor❗

FETÖ'nün siyasi ayağı diye yalandan tantana yapmanız yok mu❗

Yalancı @MTanal Amerikan köpeği FETÖ' nün Siyasi ayağının girdiği ayakkabıdan değil mi❗ https://t.co/jj2jYBjMws — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 31, 2019

Sen Yalancı @MTanal ın mı yoksa CHP örgtünn kullandığı bir yancımısın❓

CHP'nin 3.snf meyhane logarı irtifasındaki siyaseti budur, yalandan algı oluşturur ve ısrar eder. Mesela görüntülerden biri hesaplarımda olan aşağıdaki videonun sonundan kırpılmış,yine de anlamadın dimi😇❓ https://t.co/i16NmtcSFU pic.twitter.com/TgRI8FcWAx — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 31, 2019

Yeliz olayı neydi?

2017 yılında Meclis'ten bir vekilin 'Yeliz Adaley' takma adını kullanarak periscope üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıkmıştı. Herkesin merak ettiği kişinin Ahmet Hamdi Çamlı olduğu öne sürülmüştü. 'Yeliz' hesabından canlı yayın sürerken telefonun ön kamerası yanlışlıkla açılınca ekrana onun görüntüsü yansımıştı.