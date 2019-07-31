Geçirdiği kaza sonrası iyileşmek için kullandı! Kozalak balı üretimine başladı
AFYONKARAHİSAR'da üniversitede okuduğu 2013'te trafik kazası geçirdi ve uzun süre tedavi gördü. Bankacı Sibel Şerbetçi (28), bağışıklık sistemini güçlendirmesi için denediği ve fayda gördüğü çam kozalağı reçelinin üretimine başladı. Şerbetçi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde ürettiği çam kozalağı reçelinin yurt genelinde satışını yapıyor.
Erbaa'daki bankada 5 yıldır gişe görevlisi olarak çalışan Sibel Şerbetçi, 2013 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde uluslararası ticaret ve finansman eğitimi aldığı dönemde trafik kazası geçirdi. Hasta bırakıldıktan sonra dönülen ambulansın üniversite kampüsü önünde kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan Şerbetçi, sağlık görevlilerince aynı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede birkaç defa kalbi duran Şerbetçi, doktorların müdahalesiyle hayata tutundu. Kazanın ardından 8 aylık tedavi sürecine giren Şerbetçi, yatakta ve evde geçirdiği süreçte bağışıklık sistemini güçlendirmek için sosyal medyada gördüğü çam kozalağı reçelini denemeye karar verdi.
'Kozalak balı' adıyla da bilinen reçelin kendisine iyi geldiğini düşünen Sibel Şerbetçi, astım bronşit hastası annesinin de deneyip, faydasını gördüğü reçeli üretmeye karar verdi.
Şerbetçi, yaptığı araştırmalardan sonra üretime başladı. Ürünleri sosyal medya hesabından paylaşıp, siparişler alan Şerbetçi, çam kozalağı reçelini talep üzerine tüm illere göndermeye başladı.