Geçirdiği kaza sonrası iyileşmek için kullandı! Kozalak balı üretimine başladı

Hastanede birkaç defa kalbi duran Şerbetçi, doktorların müdahalesiyle hayata tutundu. Kazanın ardından 8 aylık tedavi sürecine giren Şerbetçi, yatakta ve evde geçirdiği süreçte bağışıklık sistemini güçlendirmek için sosyal medyada gördüğü çam kozalağı reçelini denemeye karar verdi.