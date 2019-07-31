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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili tartışması TT oldu

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili tartışması TT oldu

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna net yanıt henüz verilmedi ama tartışma, Twitter'da 'BayramTatiliBirleştirilsin' etiketiyle TT listesine girdi.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Bu nedenle kamuoyunda tatilin 9 güne çıkarılması beklentisi var.

Albayrak sıcak bakmadı
Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün yaptığı açıklamada "9 günlük kurban bayramı tatilini olumlu bulmuyorum" dedi.

Turizm sektörü 9 güne çıkarılmasını istiyor
Turizmciler ise Kurban Bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması istiyor. Turizmciler Kurban bayramı sonrasına denk gelen 15 ve 16 Ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını önerdiler.

Tatil tartışması sosyal medyanın da gündemindeydi. Twitter'da açılan 'BayramTatiliBirleştirilsin' etiketi TT listesine girdi. Kimi kullanıcılar tatile karşı çıkarken, kimileri de ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek tatilin birleştirilmesin önerisine tepki gösterdi.

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