Savunma Sanayi Başkanı Demir ABD'ye F-35'ler için gözdağı verdi!

ABD'nin F-35 kararını değerlendiren Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok. Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık" diye konuştu.

Katıldığı bir televizyon programında Savunma Sanayi

Başkanı Demir, S-400'lerle ilgili olarak da "İkinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir. Kumanda tabii ki Türkiye'nin elinde olacak" ifadelerini kullandı.

"Personelimiz içeri alınmazsa ödemeleri yapmayız"

İsmail Demir'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

F-35 programında yükümlülüklerimizi yaptık. Programından çıkarılmamızın hukuki zemini yok. Personelimiz içeri alınmazsa ödemeleri yapmayız. F-35 projesinde kalma arzumuzu ilettik. ABD'nin F-35 konusunda yaklaşımı 'Ben yaptım oldu' şeklindedir. Proje ortaklarından bağımsız alınan bir karardır. Türkiye'nin F-35 program ortaklığı hali hazırda devam ediyor. Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık"

"Olumsuz bir sonuç olursa alternatiflerimiz var"

Milli Muharip Uçağın görev tanımlarında değişiklikler olabilir. MMU'nun A, B, C modelleri gelebilir. F-35 konusunda olumsuz bir sonuç olursa alternatiflerimiz var. Olanda hayır vardır deriz yolumuza devam ederiz. MMU projesinde hayalperest değiliz ayaklarımız yere basıyor. BAE systems firmasından danışmanlık alınıyor. Alt sistem geliştirme çalışmalarımız devam ediyor."

"Komuta tamamiyle Türkiye'nin elinde olacak"

F-35 İle S-400'ün aynı ortamda olmasında sorun yok. S-400 sevkiyatının 2.bölümü gelecek yıl başlayabilir. Amerikalılar S-400 ve F-35 bir arada çalışamaz argümanını destekleyecek hiçbir teknik açıklama yapmadı. S-400'ün komutası tamamiyle Türkiye'nin elinde olacak. Bu sistemle Türkiye'nin istemediği hiçbir şey yapılamaz. S-400'ün balistik füze önleme kabiliyeti yok şeklinde bir argüman yanlıştır. S-400'lerin balistik füze önleme kabiliyeti var. Bu füzeler tek çeşit değil. Her sistemin kendine göre kısıtlamaları var.