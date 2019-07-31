Ahmet Davutoğlu'nun partisi kurulmadan kavga başladı eski danışmanından olay paylaşım

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Davutoğlu’yla ilgili 'pişmanım' diyerek bomba paylaşımlar yaptı.

Atılgan Bayar kişisel Twitter adresinde Davutoğlu’nu desteklediği için pişman olduğunu söyledi. Bayar, Davutoğlu’nun AK Partili eski vekil Selçuk Özdağ gibilerini yanına alarak partisini ölü doğuma zorladığını belirtti. Kendisi için partide görev beklediği eleştirilerine yanıt veren Bayar bir beklentisinin olmadığını vurgulayarak şu paylaşımları yaptı:

Davutoğlu’nu desteklemiştim pişmanım

Ben Davutoğlu’nu Selçuk Özdağ gibiler olmasın diye desteklemiştim. Pişmanım. Yanılttığım birileri oldu ise özür dilerim.

Beni siyaset içi bir figür olarak görenler var

Beni siyaset içi bir figür olarak görenler var. Ancak benim siyasetim ile ilgili bir fikirleri yok. Ben bir partiye üye olmam. Yönetici, milletvekili gibi ünvan ve kadroları talep etmem. Gücüm de buradan gelir.

Benim kimseden bir talebim yok

Kişisel bir şey değil bu. Benim kimseden bir talebim yok ki, bir şey kaybedeyim. Ben doğarken ölmesin diye konuştum. Tashih imkanı verdim.

Selçuk Özdağ ile yeni hareketlerini ölü doğuma zorluyorlar

2009’da ‘Davutoğlu Başbakan olacak’ diye yazdım. Devrildiği gün ise ‘Bu bir Pelikan Darbesidir’ dedim. Şimdi şunu söylüyorum: Selçuk Özdağ ile yeni hareketlerini ölü doğuma zorluyorlar.

Ben Davutoğlu’nu Selçuk Özdağ gibiler olmasın diye desteklemiştim. Pişmanım. Yanılttığım birileri oldu ise özür dilerim. — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) July 31, 2019

Selçuk Özdağ ile başlarken bitiyorlar Savaş bey kardeşim. Keza Sayın Davutoğlu buna sessiz kalıyorsa, kurtulma şansları da yok. Görülen sebep benim laiklik ve eşcinsel haklarını savunmam... Eğer Özdağ’ın başka ajandası yoksa... https://t.co/oNE07nTHih — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) July 31, 2019

Beni siyaset içi bir figür olarak görenler var. Ancak benim siyasetim ile ilgili bir fikirleri yok. Ben bir partiye üye olmam. Yönetici, milletvekili gibi ünvan ve kadroları talep etmem. Gücüm de buradan gelir. — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) July 31, 2019

Vefası olmayanın geleceği zaten olmaz. https://t.co/JNguAo6o6P — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) July 31, 2019

Kişisel bir şey değil bu. Benim kimseden bir talebim yok ki, bir şey kaybedeyim. Ben doğarken ölmesin diye konuştum. Tashih imkanı verdim. — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) July 31, 2019