Akraba işe alıp kendilerini başkan yaptılar! Manisa, Bursa, Trabzon da var!

Son günlerde en çok konuşulan konu belediyelerde liyakat meselesi oldu. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendisini belediyenin şirketlerine başkan olarak ataması şok etkisi yarattı. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından bir çok belediyeden benzer haberler gelmeye başladı.