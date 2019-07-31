Akraba işe alıp kendilerini başkan yaptılar! Manisa, Bursa, Trabzon da var!
Seçim öncesi kapı kapı dolaşıp vatandaşa liyakat mesajı veren başkanlar iş başına gelince vatandaşı bırakıp kardeşini, oğlunu, yengesini, eniştesini, eşini akrabasını belediyelere doldurdu. Trabzon, Manisa, Bursa, Ağrı, Antalya gibi bir çok il de benzer tablolar var. İşte kendilerini iştiraklere başkan yapıp akrabalarını işe alan isimler:
Son günlerde en çok konuşulan konu belediyelerde liyakat meselesi oldu. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendisini belediyenin şirketlerine başkan olarak ataması şok etkisi yarattı. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından bir çok belediyeden benzer haberler gelmeye başladı.
MHP'li Başkan belediye şirketinin başına damadını getirdi
Son olarak ortaya çıkan skandal atamanın adresi Manisa Büyükşehir Belediyesi oldu. MHP'li Başkan Cengiz Ergün, belediyeye ait Spilaş'ın başına damadı Engin Anlı'yı getirdi. 31 Mart sonrası bu tarz haberlerle en çok gündeme gelen il İzmir oldu. İşte kendi akrabalarını belediyelere dolduran o başkanlar...
Hatay Büyükşehir Başkanı kendisini başkan olarak atadı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kendisini belediyenin iştiraklerinden biri olan HATSU şirketine yönetim kurulu başkanlığına atadı. Savaş’ın kardeşi, Metin Savaş da HATSU’nun özel kalem müdürü yapıldı. Lütfü Savaş’ın diğer kardeşi Mehmet Savaş ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’nde saha şefi oldu.
Bursa Büyükşehir Başkanı 8 şirkete başkan oldu
AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise kendisini belediyeye bağlı 8 şirkete yönetim kurulu başkanı atadı. Aktaş her şirketten en az 1000 TL huzur hakkı adı altında maaş alıyor.