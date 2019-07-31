Kurban bayramı 10 Ağustos Arefe günü tatil sayılıyor mu?

Dini bayramlardan olan Kurban Bayramına artık sayılı günler kaldı. Tatil ve uzak akrana ziyareti yapmak isteyenler Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak araştırması yapmaya başladı. Bu sene Kurban Bayramı 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında olacak. Peki kurban bayramı 9 gün tatil olur mu gözler resmi açıklamada.

Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. Dini bayramlardan olan be müslümanlar için önemli olan kurban kesme ibadetinin yapılacağını Kurban bayramı bu sene 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Uzak akrana ziyareti yapmak isteyen yada tatile çıkmak isteyenler ise Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu sorusunun yanıtını arıyor.

Bu sene kurban bayramı başlangıcı 10 Ağustos (Arefe) Cumartesi olacak. Bayramın 1. günü ise 11 Ağustos pazar günü olacak. 4 günlük kurban bayramı ise 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Şimdi gözler bayramın 9 gün tatil olması için hükümette. Hükümetin kurban bayramı tatilini 9 güne çıkarması bekleniyor. Eğer 15 Ağustos perşembe ve 16 Ağustos cuma günü de tatil olursa haftasonları ile birlikte Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak. Fakat şu ana kadar yetkililerden henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi.

ALBAYRAK'TAN BAYRAM AÇIKLAMASI: Albayrak'ın konuştuğu konular arasında en çok merak edilen Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı sorusuna yanıt oldu. Bu sene kurban bayramı başlangıcı 10 Ağustos (Arefe) Cumartesi olacak. Bayramın 1. günü ise 11 Ağustos pazar günü olacak. 4 günlük kurban bayramı ise 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Arada kalan iki günün tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken Bakan Albayrak tatilcileri üzecek bir açıklama geldi. Albayrak; ''Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum'' dedi.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

2019 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.