Fenerbahçe Audi Cup'ta Real Madrid'e de yenildi

Avrupa’nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup’ta mücadele eden Fenebahçe, Real Madrid ile karşılaştı. Mücadele 5-3 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı lacivertli ekip turnuvayı dördüncü olarak noktaladı.