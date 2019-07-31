Fenerbahçe Audi Cup'ta Real Madrid'e de yenildi
Audi Cup’ta önceki gün Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, Real Madrid ile 3.lük maçında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, sahadan 5-3 mağlup ayrıldı ve turnuvada sonuncu oldu.
Avrupa’nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup’ta mücadele eden Fenebahçe, Real Madrid ile karşılaştı. Mücadele 5-3 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı lacivertli ekip turnuvayı dördüncü olarak noktaladı.
Allianz Arena’da düzenlenen turnuvada Real Madrid ile Fenerbahçe arasındaki maç TSİ 19.00’da başladı. Benjamin Cortu’un düdük çaldığı maçta Florian Heft ile Robert Kemper yardımcı hakem olarak görev aldı.
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane mücadeleye; Navas, Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo, Valverde, Isco, Kroos, Vinicius Jr, Hazard, Benzema 11’i ile başlarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise şu 11’le sahaya çıktı: Altay, Murat, Reyes, Jailson, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Muriç.
5’inci dakikada savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde topla buluşan Garry Rodrigues meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
12’nci dakikada Vinicius’un yerden pasında sarı lacivertli futbolcu Reyes’in hatasını iyi değerlendiren Benzema, topu ağlara gönderdi: 1-1.
14’üncü dakikada Marcelo’nun sol kanattan pası ile topla buluşan Benzema’nın sert şutunda kaleci Altay topu çeldi. Dönen topa müdahale eden Jailson meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
28’inci dakikada Kroos'un kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Benzema, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
35’inci dakikada Vedat Muriç’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dirar topu ağlara gönderdi: 2-2.