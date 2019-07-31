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Güney Kıbrıs'ta öğretmen ve eşini bıçaklayarak öldüren zanlıya ömür boyu hapis

Demirören Haber Ajansı
Güney Kıbrıs'ta öğretmen ve eşini bıçaklayarak öldüren zanlıya ömür boyu hapis

GÜNEY Kıbrıs'ın Başkenti Lefkoşa'da, 19 Nisan 2018'de Yorgos Hacıyeorgiu ile Dina Sergiu çiftini evlerinde öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan 33 yaşındaki Loizos Tzionis, iki kez ömür boyu hapse mahkum edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, Lefkoşa'da, 19 Nisan'da meydana gelen olayda, Yorgos Hacıyeorgiu ile Dina Sergiu, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında, Loizos Tzionis'i gözaltına aldı. Loizos Tzionis, polisteki ifadesinde, olaydan önce kokain kullanıp, arkadaşlarına evdeki kasayı almaları gerektiğini söylediğini anlattı. Zanlı Tzionis, kapıyı açamadığı için eve üst kattaki pencereden girdiğini, yatak odasındaki Dina Sergiu'nun kendisini fark edip, bağırdığını dile getirdi. Tzionis, "Kadını bıçaklayarak öldürdüm" dedi.


"Çocuğu mutfağa götürdüm"
Alt katta televizyon izleyen kadının eşi Yorgos Hacıyeorgiu'nun yardıma koştuğunu söyleyen zanlı, "Bu sırada adamı da bıçaklamaya başladım. Onu da öldürdükten sonra evdeki kasayı aramaya başladım" diye konuştu. Bu sırada evde bulunan 15 yaşındaki çocuğun da uyandığını belirten Tzionis, "Çocuğu mutfağa götürdüm. Sonrasında bana yardım için gelen üvey kardeşim Lefteris S. ve arkadaşım Sarah S.'in içeri girmesi için kapıyı açmasını sağladım" dedi.

"Eve cinayet işlemek için gitti"
Loizos Tzionis'in sevgilisi Sarah S. de polise verdiği ifadede, arkadaşının kokain ve diğer uyuşturucu maddeleri kullandığını söyledi. Sevgilisinden korkusu nedeniyle ayrılamadığını söyleyen 21 yaşındaki kadın, "Eve cinayet işlemek için gitti" dedi.

"Vahşi cinayeti işledi"
Cinayetle ilgili devam eden mahkeme, zanlı Loizos Tzionis'in iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararı açıklayan mahkeme başkanı Haris Pojatzis, zanlının, kurbanlarını, evlerinde soğukkanlı şekilde ve vahşice öldürdüğünü söyledi.

Sevglisinden özür diledi
Mahkemede son kez söz alan zanlı Tzionis, sevgilisi Sarah S.’ten, "Burada olmayı hak etmiyor" diyerek özür diledi. Olaydan önce kokain kullandığını söyleyen zanlı, "Kokain, zihninizi kaybettiğiniz kötü bir maddedir. Kokain aklımı kaçırdı. Doğru olmayan şeyler yaptım. Özür dilerim" dedi.

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