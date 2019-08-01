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11 gol yemişlerdi! Max Kruse'den olay sözler

11 gol yemişlerdi! Max Kruse'den olay sözler

Real Madrid maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, "Hem bireysel hem de takım olarak çok kötü savunma yapıyoruz. Hoca istediği kadar uyarı yapsın, böyle hata yaparsan bir şey yapamazsın." dedi.

İlk olarak Bayern Münih'e 6-1, sonra da Real Madrid'e 5-3 yenilerek Audi Cup'ta 4. olan Fenerbahçe, 2 maçta toplam 11 gol yedi. Savunma anlamında büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takıma yeni transfer Kruse'den sert bir eleştiri geldi.

"İyi ki daha iki haftamız var"
Real Madrid maçı sonrası Alman basınına konuşan Max Kruse, "Hem bireysel hem de takım olarak çok kötü savunma yapıyoruz. Top sürülmeyecek yerde top sürüyoruz. Hoca istediği kadar uyarı yapsın, böyle hata yaparsan bir şey yapamazsın. İyi ki daha iki haftamız var." dedi.

"Daha çok çalışmamız gerekiyor"
Kruse, Bayern Münih maçı sonrasında da, "Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz olur. Planladığımız bir şey değildi. Ancak bizim için önemli bir kriter oldu. Nerede olduğumuzu ve eksiklerimizi gördük. Daha çok çalışmamız gerekiyor." demişti.

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