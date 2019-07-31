HABER /  AK PARTİ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik telefonu

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de devam edeceği vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Johnson'u tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Düzce'deki KOBİ'lere destek kredisi! Bakan Selçuk'tan afetzedelere bir güzel haber daha geldi!
Düzce'deki KOBİ'lere destek kredisi! Bakan Selçuk'tan afetzedelere bir güzel haber daha geldi!
FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası
FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası
Adanalı vatandaş günde 5 kalp krizi geçirdi şimdi turp gibi
Adanalı vatandaş günde 5 kalp krizi geçirdi şimdi turp gibi
Terim'i yıkan gelişme! Gözdesi Monaco'ya gitti
Terim'i yıkan gelişme! Gözdesi Monaco'ya gitti
İmamoğlu'ndan şaşırtan açıklama partisini eleştirdi
İmamoğlu'ndan şaşırtan açıklama partisini eleştirdi
Türk-İş'i ziyaretinde Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...
Türk-İş'i ziyaretinde Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da 3 çocuk gölette boğuldu
Samsun'da 3 çocuk gölette boğuldu
İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu
İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu
Hollanda'da Burkalı kadınlara "sivil müdahale" endişesi
Hollanda'da Burkalı kadınlara "sivil müdahale" endişesi
Altay Bayındır, Real Madrid maçına damga vurdu!
Altay Bayındır, Real Madrid maçına damga vurdu!
Erdoğan'dan Kral Selman'a taziye
Erdoğan'dan Kral Selman'a taziye
Oynayacağı dizi belli oldu Neslihan Atagül ekranlara geri dönüyor!
Oynayacağı dizi belli oldu Neslihan Atagül ekranlara geri dönüyor!
Yorumlar