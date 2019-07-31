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İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu

Demirören Haber Ajansı
İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu

İSTANBUL Şirinevler'de, ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında kablolarda medyada gelen patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

İSTANBUL Şirinevler İncesu Sokak'ta ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında, aşırı yükleme nedeniyle kablolarda patlamalar meydana geldi.

Sokağı aydınlatan patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Kısa süren patlamalar sonrasında hattaki enerjinin kesilmesiyle ekiplerin çalışmaları kaldığı yerden devam etti.

Olayda yaralanan olmadı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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