Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hissesine göre kaç lira?

Kurban bayramı öncesi kurbanlıklar satışa çıkmış bulunuyor. Migros marketleri de kurbanlık satış rakamlarını duyurdu, dana hisse fiyatı geçen yıla göre ortalama yüzde 20 oranında zamlanmış görünüyor. Peki Migos'ta küçükbaş kurbanlık hissesine göre kaç para?

Kurbanlık dananın hisse fiyatı bu yıl Migros'ta en az 21 kilo et için 1.595 lira olarak açıklandı. Koç fiyatları ise iki seçenekli. 12 kilo et veren kurbanlık koç 1.245 lira, 16 kiloluk olan ise 1.395 lira.

Migros'ta Boney Club kartı ile kurbanlık alımında 100 lira indirim var. Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına ise 6 taksit yapılıyor.

KURBAN KESMEK FARZ MI:

Kurban kesmenin hükmü nedir? Farz mı sünnet mi vacip mi? İlmihal dilinde kurban ve kurban kesiminin dinî hükmü denilince, aksine bir kayıt bulunmadığı sürece, kurban bayramında kesilen kurban ve bunun hükmü anlaşılır. Kurban kesmenin fıkhî açıdan değerlendirilmesi hususunda fakihler arasında görüş farklılıkları vardır. Dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri Hanefî mezhebinde ağırlıklı görüşe ve bazı müctehid imamlara göre vâcip, fakihlerin çoğunluğuna göre müekked sünnettir.

Hanefîler, Kur'an'da Hz. Peygamber'e hitaben “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (elKevser 108/2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir.

Ayrıca Hz. Peygamber'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın” (İbn Mâce, “Edâhî”, 2; Müsned, II, 321), “Ey insanlar, her sene, her ev halkına kurban kesmek vâciptir” (Tirmizî, “Edâhî”, 18; İbn Mâce, “Edâhî”, 2) gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır.

Öte yandan kurban kesmeyi Hz. Peygamber hiç terketmemiştir. Bu ve benzeri delillerden hareket eden fakihler gerekli şartları taşıyanların kurban bayramında kurban kesmesini vâcip görürler. Sünnet olduğunu ileri sürenler ise, Kur'an'da bu konuda açık bir emrin bulunmayışından, Hz. Peygamber'in devamlı yapmış olmasının kurbanın sünnet olmasıyla da açıklanabileceği noktasından hareket ederler. Kurban bayramında kesilen kurbandan ayrı olarak yine ibadet niyetiyle kesilen başka kurban çeşitleri de vardır.

Buna göre kurban çeşitleri şöylece sıralanabilir: Kurban bayramında kesilen kurban, adak kurbanı, akîka kurbanı, kıran ve temettü haccı yapanların kestikleri ve hedy adı verilen kurban, hacda yasakların ihlâli halinde gereken ceza ve kefâret kurbanı. Bu kurban çeşitlerinin ortak ve farklı hükümleri vardır. Vasiyetinin veya adağının bulunması halinde ölmüş kimse için kurban kesilmesi gerekir ve kesilen kurbanın etinin tamamı fakirlere dağıtılır. Vasiyet veya adak olmasa bile, Şâfiîler hariç fakihlerin çoğunluğuna göre, sevabı ölüye bağışlanmak üzere onun adına kurban kesilebilir.

Migros'da 2018 yılı kurban fiyatları ne kadardı?

Geçen yıl 12 kiloluk koç 1155 liradan, 16 kiloluk koç ise 1295 liradan satılıyordu. Kurbanlık dana 1 hisse fiyatı 1245 liraydı.