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ABD Merkez Bankası FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası FED, Temmuz toplantısında oy birliğiyle 25 baz puan faiz indirimine giderek fonlama oranını yüzde 2.00 – 2.25 aralığına çekti.

Böylece Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 11 yıldan bu yana ilk kez faiz indirimine giderek 2015 sonunda başladığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermiş oldu.

İndirim sinyali gelmişti

Uzmanların beklentisi 25 bp faiz indirimine gidileceği yönündeydi. Federal fonlama oranı vadeli kontratlarındaki son fiyatlama da yüzde 83 ihtimalle 25 bp indirimi işaret ediyordu. Fed yetkilileri son kez faiz artırılan Aralık toplantısında 2019 için sıkılaştırma tahminlerini kademeli olarak azaltmaya başlamışlardı. Haziran toplantısında ise faiz indirimi sinyali gelmişti. Politika yapıcıların resmi tahminlerinin yer aldığı Haziran'da yayınlanan son noktasal grafiğe göre yetkililerin faiz beklentilerinin medyanı 2019 için yüzde 2.4 seviyesinde bulunuyordu. Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı da (IOER) yüzde 2.35'ten yüzde 2.10 seviyesine indi.

Trump ısrarla faiz indirimi istiyordu

ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçildiğinden beri yüksek faizlerden yakınıyor ve bu durumun ABD ekonomisine zarar verdiğini belirtiyordu. Sık sık FED'e eleştiriler getiren Trump, faiz indirimi beklediğini belirtiyordu.

Trump'ın bu ısrarlı tutumu ve ekonomik gelişmeler FED'i de faiz indirimine ikna etti.

Dolar'da son durum

Gün içerisinde 5,50 - 5,56 aralığında hareket eden Dolar/TL kuru, Fed'in faiz kararı karşısında sert bir hareket yapmadı.

Dolar şu anda 5,53 seviyelerinden işlem görüyor.

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