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Audi Cup'ta şampiyon belli oldu

Audi Cup'ta şampiyon belli oldu

Audi Cup'ta Tottenham, normal süresi 2-2 biten maçta Bayern Münih'i penaltı atışları sonucunda 6-5 yenerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde Bayern Münih ile Tottenhamkarşılaştı.

Şampiyonu penaltı atışları belirledi
Erik Lamela'nın 19'uncu dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Tottenham, devreyi de bu skorla önde kapattı. 59'da Eriksen ile farkı ikiye çıkartan Tottenham'a ev sahibi ekibin yanıtları 61'te Arp ve 81'de Davies ile gelirken, mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi ve maç direkt olarak penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibine 6-5'lik üstünlük kuran Tottenham, ev sahibini devirerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

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